الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً عند 4533.6 دولاراً للأونصة

26
DECEMBER
2025
قفزت أسعار الذهب والفضة وسجلت مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجدداً العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4502.75 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً عند 4530.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.7% إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولار للأونصة، وفقاً لـ "رويترز".

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 74.35 دولار للأونصة، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولار.

وحوم الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الأربعاء.

وسجل الذهب أداءً مبهراً في عام 2025 إذ صعد 72% حتى الآن وحطم المستويات القياسية لأسعاره واحداً تلو الآخر.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بعدد من العوامل من بينها خفض أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من البنوك المركزية مع سعي الدول إلى تقليل استثماراتها في الأوراق المالية الأميركية والدولار، بالإضافة إلى ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

أما أسعار الفضة فقفزت 158% منذ بداية العام متجاوزة الذهب بكثير ومخترقة حاجز 75 دولاراً، مدفوعة بنقص المخزونات، وإدراجها على القائمة الأميركية للمعادن الحرجة، والطلب الصناعي القوي.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تظهر أداة "فيد ووتش" أن المتداولين لا يزالون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وقفز البلاتين 8% ووصل لمستوى غير مسبوق عند 2413.62 للأونصة بحلول الساعة 03:04 بتوقيت غرينتش. وارتفع البلاديوم 4.4% إلى 1757.25 دولار للأونصة.
العربية
