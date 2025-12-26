للمرة الأولى على الإطلاق.. أسعار الذهب والفضة تسجّل مستويات قياسية جديدة!

A + A -

قفزت أسعار الذهب والفضة وسجلت مستويات قياسية جديدة اليوم، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجددا العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، بحسب "رويترز". وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4502.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولارا للأوقية.