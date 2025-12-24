الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة

A + A -

سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا الأربعاء متجاوزا 4500 دولار للأونصة، في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.



وارتفع سعر الذهب إلى 4519.78 دولارا لكل 31,1 غراما، بعدما قفز سعره بأكثر من 70% منذ مطلع العام 2025.



كذلك، بلغ سعر الفضة والنحاس أيضا مستويات قياسية جديدة الثلاثاء، فيما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أيار 2008.



ويعود ارتفاع أسعار المعادن جزئيا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية بين واشنطن وكراكاس، مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأنه سيكون من "الحكمة" أن يتنحى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.



من جهة أخرى، يتوقع المستثمرون أن يواصل الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة في العام 2026، وذلك عقب البيانات الأخيرة التي أظهرت ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.