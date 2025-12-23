living cost indicators
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً مع تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا

23
DECEMBER
2025
قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر، الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، وذلك في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.74% إلى 4502.30 دولار للأونصة، وفق "رويترز".

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19% إلى 69.15 دولار للأونصة، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولار أمس الاثنين.

وزاد الذهب 70% منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة أمس الاثنين، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه، إضافة إلى زيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

وارتفعت الفضة 140% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولاراً في الجلسة السابقة.

وقالت السلطات الأميركية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا فنزويليا، وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2143.70 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42% إلى 1784.30 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.
Skynews
