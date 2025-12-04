التضخم السنوي في تركيا ينخفض بأقل من التوقعات

A + A -

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي أن التضخم الشهري في تركيا تباطأ إلى 0.87 بالمئة في نوفمبر، بينما انخفض التضخم السنوي إلى 31.07 بالمئة، وكلاهما أقل من التوقعات.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز قد توقع أن يسجل التضخم السنوي 31.6 بالمئة والتضخم الشهري 1.25 بالمئة في الشهر الماضي، مدفوعين إلى حد كبير بأسعار المواد الغذائية والخدمات.

وفي شهر أكتوبر، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 2.55 بالمئة على أساس شهري و32.8 بالمئة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.84 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر وزيادته على أساس سنوي بنسبة 27.23 بالمئة.

وفي أكتوبر، أبطأ البنك المركزي التركي دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس مما جعل النسبة تصل إلى 39.5 بالمئة.

وأشار البنك المركزي إلى تباطؤ عملية خفض التضخم بعد قراءات أعلى من المتوقع في أغسطس وسبتمبر.