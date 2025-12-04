living cost indicators
الجزائر تشتري 870 ألف طن قمح في مناقصة دولية

4
DECEMBER
2025
قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في الجزائر اشترى ما بين 810 آلاف و870 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت اليوم الأربعاء.

ولا تزال هناك تقديرات متباينة للكميات مساء اليوم، لكن متعاملين قالوا إن نحو 10 شركات تجارية أجرت عمليات بيع في المناقصة، مما يشير إلى عمليات شراء كبيرة تفوق التقديرات الأولية.

وأضاف المتعاملون أن المشتريات جميعها تمت بنحو 256 دولاراً للطن شاملة التكلفة والشحن، وفقاً لوكالة "رويترز".

ومن المقرر شحن القمح على فترتين في 2026 من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا، وذلك في أول فبراير إلى 15 منه، ومن 16 إلى 28 من الشهر ذاته، أما في حال كان مصدر الشحنات من أميركا الجنوبية أو أستراليا يكون الشحن قبل ذلك الموعد بشهر.

وتشتري الجزائر قمح الطحين من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يعتقدون أن هناك احتمالاً لتوريد بعض القمح من منطقة البحر الأسود أو الأرجنتين.

العربية
