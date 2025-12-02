بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها منذ مارس

A + A -

انخفضت عملتا "بيتكوين" و"إيثريوم" بشكل حاد يوم الاثنين، مع استئناف موجة البيع الأخيرة في العملات الرقمية.

وصل سعر بيتكوين إلى مستويات أدنى من 86 ألف دولار، بانخفاض قدره 6%. وانخفضت إيثريوم بنسبة 8.4% لتصل إلى 2,776.39 دولار أميركي.

انخفضت عملة سولانا بأكثر من 9%، وهبطت آخر مرة عند أقل من 125 دولاراً أميركياً، بينما سجلت عملات رقمية أخرى، تخضع لرقابة مشددة، انخفاضاً أيضاً.

في آسيا، أدى بيان صادر عن بنك الشعب الصيني يوم السبت، يحذر من أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية، إلى زيادة الضغط على أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، والتي تراجعت خلال جلسة يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

يتماشى الانخفاض الجديد في الأصول الرقمية مع اتجاه عام نحو تجنب المخاطرة مع بداية شهر جديد.

قال مؤسس ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة "Fedwatch Advisors" بن إيمونز، إن الناس ما زالوا "متوترين" بعد موجة البيع المكثفة الأخيرة لبيتكوين، مضيفاً أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين يُعزى بشكل عام إلى تصفية بورصات بقيمة 400 مليون دولار.

وسلط إيمونز الضوء على الرافعة المالية الكبيرة في بورصات بيتكوين، والتي تصل إلى 200 ضعف في بعض الحالات. مقدراً حجم الرافعة المالية القائمة حالياً بنحو 787 مليار دولار في عقود العملات المشفرة الآجلة الدائمة، مقابل حوالي 135 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة، قال إيمونز: "يمكن إجراء الحسابات".

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من الرافعة المالية في بيتكوين. يمكننا توقع المزيد من عمليات التصفية هذه إذا لم ترتفع أسعار بيتكوين عن أدنى مستوياتها".

وأضاف إيمونز أن انخفاض يوم الاثنين جاء على خلفية موجة بيع مكثفة في أكتوبر، والتي حركت أيضاً سوق الأسهم، حيث أظهر بيتكوين ارتباطاً أكبر ببعض المؤشرات، بما في ذلك مؤشر ناسداك.

قال: "إنها مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مستثمري التجزئة، وهذا هو الجانب المقلق في الأمر، لأن رد فعل مستثمري التجزئة يختلف تماماً عن رد فعل المستثمرين المؤسسيين"، مشيراً إلى الطبيعة اللامركزية لبورصات العملات المشفرة والطبيعة الغامضة لفئة الأصول. "هذا أمر يجب أخذه في الاعتبار مستقبلاً، مع تزايد استخدام الرافعة المالية في هذا المجال."

لا تزال المخاوف الاقتصادية الكلية - بما في ذلك عدم اليقين بشأن احتمال خفض سعر الفائدة الأميركي - تثقل كاهل المستثمرين، بينما ساهمت الشكوك المستمرة حول التقييمات المفرطة في الأسماء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في اضطراب أسواق نوفمبر مع تزايد تقلبات العملات المشفرة.

وفي أسواق العملات المشفرة، تشير العديد من البيانات إلى مزيد من الضعف قصير الأجل للأصول الرقمية في المستقبل. وقد انخفض الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة الدائمة، وهو مؤشر على انخفاض مراكز المضاربة والرافعة المالية في السوق، وفقاً لزاك باندل، رئيس قسم الأبحاث في شركة إدارة الأصول التي تركز على العملات المشفرة، جرايسكيل. وأشار أيضاً إلى أحجام التداول الضعيفة نسبياً على البورصات المركزية واللامركزية، مما قد يشير إلى "نشاط تداول ضعيف وشهية للمخاطرة".