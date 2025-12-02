living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها منذ مارس

2
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انخفضت عملتا "بيتكوين" و"إيثريوم" بشكل حاد يوم الاثنين، مع استئناف موجة البيع الأخيرة في العملات الرقمية.

وصل سعر بيتكوين إلى مستويات أدنى من 86 ألف دولار، بانخفاض قدره 6%. وانخفضت إيثريوم بنسبة 8.4% لتصل إلى 2,776.39 دولار أميركي.

انخفضت عملة سولانا بأكثر من 9%، وهبطت آخر مرة عند أقل من 125 دولاراً أميركياً، بينما سجلت عملات رقمية أخرى، تخضع لرقابة مشددة، انخفاضاً أيضاً.

في آسيا، أدى بيان صادر عن بنك الشعب الصيني يوم السبت، يحذر من أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية، إلى زيادة الضغط على أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، والتي تراجعت خلال جلسة يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

يتماشى الانخفاض الجديد في الأصول الرقمية مع اتجاه عام نحو تجنب المخاطرة مع بداية شهر جديد.

قال مؤسس ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة "Fedwatch Advisors" بن إيمونز، إن الناس ما زالوا "متوترين" بعد موجة البيع المكثفة الأخيرة لبيتكوين، مضيفاً أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين يُعزى بشكل عام إلى تصفية بورصات بقيمة 400 مليون دولار.

وسلط إيمونز الضوء على الرافعة المالية الكبيرة في بورصات بيتكوين، والتي تصل إلى 200 ضعف في بعض الحالات. مقدراً حجم الرافعة المالية القائمة حالياً بنحو 787 مليار دولار في عقود العملات المشفرة الآجلة الدائمة، مقابل حوالي 135 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة، قال إيمونز: "يمكن إجراء الحسابات".

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من الرافعة المالية في بيتكوين. يمكننا توقع المزيد من عمليات التصفية هذه إذا لم ترتفع أسعار بيتكوين عن أدنى مستوياتها".

وأضاف إيمونز أن انخفاض يوم الاثنين جاء على خلفية موجة بيع مكثفة في أكتوبر، والتي حركت أيضاً سوق الأسهم، حيث أظهر بيتكوين ارتباطاً أكبر ببعض المؤشرات، بما في ذلك مؤشر ناسداك.

قال: "إنها مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مستثمري التجزئة، وهذا هو الجانب المقلق في الأمر، لأن رد فعل مستثمري التجزئة يختلف تماماً عن رد فعل المستثمرين المؤسسيين"، مشيراً إلى الطبيعة اللامركزية لبورصات العملات المشفرة والطبيعة الغامضة لفئة الأصول. "هذا أمر يجب أخذه في الاعتبار مستقبلاً، مع تزايد استخدام الرافعة المالية في هذا المجال."

لا تزال المخاوف الاقتصادية الكلية - بما في ذلك عدم اليقين بشأن احتمال خفض سعر الفائدة الأميركي - تثقل كاهل المستثمرين، بينما ساهمت الشكوك المستمرة حول التقييمات المفرطة في الأسماء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في اضطراب أسواق نوفمبر مع تزايد تقلبات العملات المشفرة.

وفي أسواق العملات المشفرة، تشير العديد من البيانات إلى مزيد من الضعف قصير الأجل للأصول الرقمية في المستقبل. وقد انخفض الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة الدائمة، وهو مؤشر على انخفاض مراكز المضاربة والرافعة المالية في السوق، وفقاً لزاك باندل، رئيس قسم الأبحاث في شركة إدارة الأصول التي تركز على العملات المشفرة، جرايسكيل. وأشار أيضاً إلى أحجام التداول الضعيفة نسبياً على البورصات المركزية واللامركزية، مما قد يشير إلى "نشاط تداول ضعيف وشهية للمخاطرة".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout