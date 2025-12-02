living cost indicators
اقتصاد تركيا ينمو بأقل من التوقعات في الربع الثالث

شهد الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو ما جاء دون التوقعات بعد أن أثرت سياسة التشديد النقدي وتباطؤ الطلب على النشاط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث شهد نموا 1.1 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقييم.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع أن ينمو الاقتصاد 4.2 بالمئة في الربع الثالث وأن يصل النمو لعام 2025 ككل إلى 3.6 بالمئة.

واستأنف البنك المركزي التركي تخفيضات أسعار الفائدة في يوليو، بعد توقف دام شهرين. وفي سبتمبر، أبطأ البنك وتيرة التيسير النقدي استجابةً لارتفاع التضخم، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون عودته إلى تخفيضات أكبر بناءً على بيانات الأسعار لشهر نوفمبر المقرر إصدارها الأربعاء.

وتباطأ التضخم السنوي إلى 32.9 بالمئة في أكتوبر، ومن المتوقع أن ينهي العام عند مستوى يتراوح بين 31 بالمئة و33 بالمئة - وهو أعلى من هدف البنك المركزي - وفقًا لصانعي السياسة النقدية.

Skynews
