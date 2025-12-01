living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفضة تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من شح الإمدادات

1
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قفزت أسعار الفضّة بأكثر من 2% صباح اليوم الاثنين، لتسجّل مستوى قياسياً جديداً، مستفيدة من استمرار تراجع المعروض العالمي وتصاعد توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الشهر.

وتداولت الفضة عند 57.86 دولاراً للأونصة في أعلى مستوياتها على الإطلاق مواصلة مكاسبها لليوم السادس على التوالي بعد صعود بلغت نسبته 6% في جلسة يوم الجمعة.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت أيضا أسهم شركات تعدين الفضة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم "Sun Silver" بنسبة 20% و"Silver Mines" بنسبة 12% في أستراليا، بينما قفزت أسهم " China Silver Group" المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 14%.

وقفزت أسعار الفضة بأكثر من الضعف منذ بداية العام، مدعومة بمحدودية الإمدادات في الأسواق الفعلية.

وفي عام 2025، خطفت الفضة الأضواء من الذهب بعدما سجّلت مستويات قياسية غير مسبوقة، لتؤكد أن لقبها المثير للجدل "المعدن المتشيطن" ليس من فراغ، إذ تشتهر بتقلباتها الحادة التي تربك الأسواق وتفاجئ المستثمرين.

الفضة، التي تتحرك عادة في ظل الذهب، حققت قفزة تاريخية هذا العام، بعدما تجاوز سعرها في منتصف أكتوبر 54.47 دولار للأونصة، بزيادة بلغت 71% على أساس سنوي، قبل أن تتراجع قليلاً لتعاود الصعود مجدداً وسط أزمة نقص الإمدادات.

خبراء الأسواق يرون أن هذه الموجة ليست عابرة، بل تحمل ديناميكيات جديدة قد تدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout