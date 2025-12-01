الفضة تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من شح الإمدادات

A + A -

قفزت أسعار الفضّة بأكثر من 2% صباح اليوم الاثنين، لتسجّل مستوى قياسياً جديداً، مستفيدة من استمرار تراجع المعروض العالمي وتصاعد توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الشهر.

وتداولت الفضة عند 57.86 دولاراً للأونصة في أعلى مستوياتها على الإطلاق مواصلة مكاسبها لليوم السادس على التوالي بعد صعود بلغت نسبته 6% في جلسة يوم الجمعة.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت أيضا أسهم شركات تعدين الفضة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم "Sun Silver" بنسبة 20% و"Silver Mines" بنسبة 12% في أستراليا، بينما قفزت أسهم " China Silver Group" المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 14%.

وقفزت أسعار الفضة بأكثر من الضعف منذ بداية العام، مدعومة بمحدودية الإمدادات في الأسواق الفعلية.

وفي عام 2025، خطفت الفضة الأضواء من الذهب بعدما سجّلت مستويات قياسية غير مسبوقة، لتؤكد أن لقبها المثير للجدل "المعدن المتشيطن" ليس من فراغ، إذ تشتهر بتقلباتها الحادة التي تربك الأسواق وتفاجئ المستثمرين.

الفضة، التي تتحرك عادة في ظل الذهب، حققت قفزة تاريخية هذا العام، بعدما تجاوز سعرها في منتصف أكتوبر 54.47 دولار للأونصة، بزيادة بلغت 71% على أساس سنوي، قبل أن تتراجع قليلاً لتعاود الصعود مجدداً وسط أزمة نقص الإمدادات.

خبراء الأسواق يرون أن هذه الموجة ليست عابرة، بل تحمل ديناميكيات جديدة قد تدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.