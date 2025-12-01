living cost indicators
"بيتكوين" تهبط دون 86 ألف دولار وسط تراجع حاد لأسعار العملات المشفرة

1
DECEMBER
2025
تراجعت معظم العملات المشفرة بقوة صباح اليوم الاثنين بقيادة البيتكوين مع تجدد موجة بيع واسعة كانت قد هدأت مؤقتًا في الأسبوع الماضي.

وسجلت عملة البيتكوين انخفاضا بأكثر من 5% لتتداول دون حاجز الـ 86 ألف دولار بينما انخفضت إيثر بأكثر من 6% لتتراجع دون 2900 دولار.

وتلقى المستثمرون أيضاً تصريحات مثيرة للقلق من الرئيس التنفيذي لشركة "استراتيجي - Strategy" مايكل سايلور التي تمتلك مخزوناً من عملة البيتكوين بقيمة 56 مليار دولار، حيث أشار إلى أن الشركة قد تلجأ إلى بيع جزء من حيازاتها إذا انخفض مؤشر القيمة السوقية المعدل إلى ما دون الواحد، رغم تأكيده أن ذلك سيكون حلا أخيرا.

يذكر أن مؤشر القيمة السوقية المعدل لحيازة الشركة يقف حاليا عند 1.19.

وتعتبر "استراتيجي" أكبر مشترٍ مؤسسي للبيتكوين بأكثر من 21 ألف عملة بيتكوين.

وأرجع خبير العملات المشفّرة راشد الخزاعي، في مقابلة مع "العربية Business" أمس الأحد، تراجع أسعار بيتكوين نتيجة خروج نسبة كبيرة من السيولة من صناديق المؤشرات المتداولة ومن السيولة المؤسسية بأشكالها المختلفة، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الخوف والقلق في الأسواق وانخفاض شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد.

