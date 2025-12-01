living cost indicators
الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع!

1
DECEMBER
2025
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلا 4221.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2% إلى 4261.60 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 57.59 دولار للأونصة.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 87% خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

عززت التصريحات الأخيرة الصادرة عن كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي وجون وليامز رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بالإضافة إلى ضعف البيانات الاقتصادية عقب الإغلاق الحكومي الأخير، التوقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

يتطلع المستثمرون إلى بيانات قطاعي التصنيع والوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1669.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 2.3% إلى 1483.51 دولار.

{{article.title}}
