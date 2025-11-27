living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الجنوبية تبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة

27
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير لحماية الاستقرار المالي وسط ضعف العملة المحلية وعدم استقرار سوق الإسكان.

جاء قرار البنك صباح الخميس متفقا مع التوقعات ليستمر سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 2.5 بالمئة دون تغيير.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قرار مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت الفائدة هو الرابع على التوالي خلال العام الحالي، بعد أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأشار خبراء محليون إلى أن بنك كوريا الجنوبية المركزي يمكن له أن يتحمل خيار الانتظار والترقب قبل الإقدام على خفض إضافي لأسعار الفائدة والتركيز بشكل أكبر على استقرار سوق الصرف الأجنبي مع بقاء الاقتصاد على مسار التعافي.

في الوقت نفسه قدم البنك المركزي توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد اليوم، حيث رفع توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1 بالمئة ورفع توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1.6 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.

وكان الانخفاض الحاد في قيمة الوون الكوري الجنوبي مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات، حيث أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إضعاف العملة المحلية بشكل أكبر.

وظلت العملة المحلية أقل بكثير من المستوى النفسي الحاسم البالغ 1450 وون مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة بسبب عمليات البيع المكثفة للأسهم من قبل المستثمرين في الخارج وسط مخاوف التقييم، فضلا عن زيادة الاستثمار في الأسهم الأمريكية من قبل المستثمرين المحليين.

وردا على هذا الانخفاض قال وزير المالية كو يون-تشيول في مؤتمر صحفي أمس إن سلطات النقد الأجنبي تراقب عن كثب تداول المضاربة وسلوك القطيع في السوق، وتعهد بالاستجابة بحزم للتقلبات المفرطة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout