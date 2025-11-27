كوريا الجنوبية تبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة

A + A -

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير لحماية الاستقرار المالي وسط ضعف العملة المحلية وعدم استقرار سوق الإسكان.

جاء قرار البنك صباح الخميس متفقا مع التوقعات ليستمر سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 2.5 بالمئة دون تغيير.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قرار مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت الفائدة هو الرابع على التوالي خلال العام الحالي، بعد أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأشار خبراء محليون إلى أن بنك كوريا الجنوبية المركزي يمكن له أن يتحمل خيار الانتظار والترقب قبل الإقدام على خفض إضافي لأسعار الفائدة والتركيز بشكل أكبر على استقرار سوق الصرف الأجنبي مع بقاء الاقتصاد على مسار التعافي.

في الوقت نفسه قدم البنك المركزي توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد اليوم، حيث رفع توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1 بالمئة ورفع توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1.6 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.

وكان الانخفاض الحاد في قيمة الوون الكوري الجنوبي مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات، حيث أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إضعاف العملة المحلية بشكل أكبر.

وظلت العملة المحلية أقل بكثير من المستوى النفسي الحاسم البالغ 1450 وون مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة بسبب عمليات البيع المكثفة للأسهم من قبل المستثمرين في الخارج وسط مخاوف التقييم، فضلا عن زيادة الاستثمار في الأسهم الأمريكية من قبل المستثمرين المحليين.

وردا على هذا الانخفاض قال وزير المالية كو يون-تشيول في مؤتمر صحفي أمس إن سلطات النقد الأجنبي تراقب عن كثب تداول المضاربة وسلوك القطيع في السوق، وتعهد بالاستجابة بحزم للتقلبات المفرطة.