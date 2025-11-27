living cost indicators
الاتحاد للطيران تنقل 18.1 مليون مسافر خلال 10 أشهر

27
NOVEMBER
2025
نقلت الاتحاد للطيران مليوني مسافر خلال شهر أكتوبر الماضي بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر إلى 18.1 مليون مسافر، ما يمثل نموًا بنسبة 19 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

وحافظت الشركة على عامل حمولة مسافرين بلغ 88 بالمئة خلال شهر أكتوبر ومنذ بداية العام، ما يعكس كفاءة إدارة السعة التشغيلية بالتوازي مع وتيرة النمو السريعة.

ووصل الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران إلى 120 طائرة بنهاية الشهر، مع شبكة وجهات تضم أكثر من 100 وجهة، تم التشغيل إلى 96 منها خلال الشهر نفسه.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن النمو الاستثنائي في أعداد المسافرين بنسبة 28 بالمئة في أكتوبر يعكس الزخم الذي حققناه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ومع وصول أسطولنا إلى 120 طائرة وأكثر من 100 وجهة، نشهد التأثير الكامل لتوسعنا الاستراتيجي، ومع دخولنا الجزء الأخير من عام 2025، فإن أداءنا التشغيلي وعوامل الإشغال المرتفعة المستدامة يمنحانا الثقة في تحقيق عام مميز للاتحاد للطيران.

Skynews
