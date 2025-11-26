living cost indicators
ارتفاع أسعار الذهب

26
NOVEMBER
2025
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% مسجلا 4136.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1% إلى 4134 دولارا.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84% خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50% فقط الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات سي.إم.إي، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تأثرت الأسعار سلبا بتصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا ومناقشة النقاط المتنازع عليها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين.

ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 51.36 دولار، ونزل البلاتين 1% مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1% إلى 1382.24 دولار.

