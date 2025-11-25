أفضل 20 مدينة في العالم للعيش والسفر خلال 2026

A+
إذا كنت تخطط لرحلاتك في عام 2026 ولم تحدد وجهتك بعد، فالقائمة التالية قد تساعدك في اختيار المدينة المثالية سواء للإقامة أو للاستكشاف.
أصدرت شركة "Resonance" المتخصصة في البيانات والأبحاث تقريرها السنوي لأفضل المدن في العالم، والذي يسلط الضوء على أكثر المدن تأثيراً ونمواً اقتصادياً. التصنيف اعتمد على مقارنة أكثر من 400 مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، وفق 3 معايير رئيسية: قابلية العيش، الجاذبية، والازدهار.
تتضمنت المعايير جودة المواصلات العامة، سهولة التنقل، الحياة الليلية، الصحة الاقتصادية، إضافة إلى تحليل بيانات المستخدمين على منصات مثل "غوغل" و"إنستغرام"، و"تيك توك" لقياس مدى شعبية كل مدينة.
المفاجأة أن مدناً سياحية شهيرة مثل ميامي ومكسيكو سيتي لم تدخل القائمة، فيما حافظت مدن أوروبية وآسيوية وأميركية على مواقعها، إلى جانب مدينة واحدة من الشرق الأوسط.
المدن العشرين الأفضل لعام 2026
20. إسطنبول
عدد السكان: 14.2 مليون
تكلفة المعيشة الشهرية (دون السكن): 714.6 دولار
إيجار شقة بغرفة واحدة في وسط المدينة: 964 دولار
وجبة لزوجين في مطعم متوسط: 47.2 دولار
سعر الكابتشينو: 3.81 دولار
19. هونغ كونغ
عدد السكان: 7.6 مليون
تكلفة المعيشة الشهرية: 1,081 دولار
الإيجار: 2,318 دولار
وجبة لشخصين: 70.6 دولار
كابتشينو: 5.14 دولار
18. ساو باولو
عدد السكان: 22.4 مليون
تكلفة المعيشة: 636.6 دولار
الإيجار: 668 دولار
وجبة لشخصين: 38.3 دولار
كابتشينو: 2.14 دولار
17. تورونتو
عدد السكان: 7.6 مليون
تكلفة المعيشة: 1,088 دولار
الإيجار: 1,685 دولار
وجبة لشخصين: 85.4 دولار
كابتشينو: 3.91 دولار
16. شنغهاي
عدد السكان: 28.4 مليون
تكلفة المعيشة: 588 دولار
الإيجار: 908 دولار
وجبة لشخصين: 32.3 دولار
كابتشينو: 3.14 دولار
15. بكين
عدد السكان: 21.3 مليون
تكلفة المعيشة: 578 دولار
الإيجار: 984 دولار
وجبة لشخصين: 28.1 دولار
كابتشينو: 2.86 دولار
14. أمستردام
عدد السكان: 2.9 مليون
تكلفة المعيشة: 1,330 دولار
الإيجار: 2,459 دولار
وجبة لشخصين: 115 دولار
كابتشينو: 4.92 دولار
13. سيول
عدد السكان: 24.1 مليون
تكلفة المعيشة: 1,034 دولار
الإيجار: 868 دولار
وجبة لشخصين: 54.4 دولار
كابتشينو: 3.61 دولار
12. لوس أنجلوس
عدد السكان: 12.9 مليون
تكلفة المعيشة: 1,348 دولار
الإيجار: 2,555 دولار
وجبة لشخصين: 100 دولار
كابتشينو: 5.74 دولار
11. سيدني
عدد السكان: 5.4 مليون
تكلفة المعيشة: 1,134 دولار
الإيجار: 2,197 دولار
وجبة لشخصين: 81.6 دولار
كابتشينو: 3.52 دولار
10. برشلونة
عدد السكان: 5 مليون
تكلفة المعيشة: 911 دولار
الإيجار: 1,549 دولار
وجبة لشخصين: 69.1 دولار
كابتشينو: 2.96 دولار
9. برلين
عدد السكان: 5.1 مليون
تكلفة المعيشة: 1,140 دولار
الإيجار: 1,420 دولار
وجبة لشخصين: 72 دولار
كابتشينو: 4.44 دولار
8. دبي
عدد السكان: 6 مليون
تكلفة المعيشة: 1,128 دولار
الإيجار: 2,458 دولار
وجبة لشخصين: 81.6 دولار
كابتشينو: 5.85 دولار
7. روما
عدد السكان: 4.3 مليون
تكلفة المعيشة: 1,022 دولار
الإيجار: 1,447 دولار
وجبة لشخصين: 80.6 دولار
كابتشينو: 2.09 دولار
6. سنغافورة
عدد السكان: 6 مليون
تكلفة المعيشة: 1,126 دولار
الإيجار: 2,967 دولار
وجبة لشخصين: 68.8 دولار
كابتشينو: 4.67 دولار
5. مدريد
عدد السكان: 6.9 مليون
تكلفة المعيشة: 929 دولار
الإيجار: 1,512 دولار
وجبة لشخصين: 69.1 دولار
كابتشينو: 3.24 دولار
4. طوكيو
عدد السكان: 36.6 مليون
تكلفة المعيشة: 930 دولار
الإيجار: 996 دولار
وجبة لشخصين: 41.9 دولار
كابتشينو: 3.26 دولار
3. باريس
عدد السكان: 13.1 مليون
تكلفة المعيشة: 1,206 دولار
الإيجار: 1,609 دولار
وجبة لشخصين: 74.9 دولار
كابتشينو: 5.01 دولار
2. نيويورك
عدد السكان: 19.9 مليون
تكلفة المعيشة: 1,668 دولار
الإيجار: 4,142 دولار
وجبة لشخصين: 145 دولار
كابتشينو: 5.72 دولار
1. لندن
عدد السكان: 12.4 مليون
تكلفة المعيشة: 1,393 دولار
الإيجار: 3,112 دولار
وجبة لشخصين: 104.5 دولار
كابتشينو: 5.27 دولار