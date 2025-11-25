أفضل 20 مدينة في العالم للعيش والسفر خلال 2026

A + A -

إذا كنت تخطط لرحلاتك في عام 2026 ولم تحدد وجهتك بعد، فالقائمة التالية قد تساعدك في اختيار المدينة المثالية سواء للإقامة أو للاستكشاف.أصدرت شركة "Resonance" المتخصصة في البيانات والأبحاث تقريرها السنوي لأفضل المدن في العالم، والذي يسلط الضوء على أكثر المدن تأثيراً ونمواً اقتصادياً. التصنيف اعتمد على مقارنة أكثر من 400 مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، وفق 3 معايير رئيسية: قابلية العيش، الجاذبية، والازدهار.تتضمنت المعايير جودة المواصلات العامة، سهولة التنقل، الحياة الليلية، الصحة الاقتصادية، إضافة إلى تحليل بيانات المستخدمين على منصات مثل "غوغل" و"إنستغرام"، و"تيك توك" لقياس مدى شعبية كل مدينة.المفاجأة أن مدناً سياحية شهيرة مثل ميامي ومكسيكو سيتي لم تدخل القائمة، فيما حافظت مدن أوروبية وآسيوية وأميركية على مواقعها، إلى جانب مدينة واحدة من الشرق الأوسط.المدن العشرين الأفضل لعام 202620. إسطنبولعدد السكان: 14.2 مليونتكلفة المعيشة الشهرية (دون السكن): 714.6 دولارإيجار شقة بغرفة واحدة في وسط المدينة: 964 دولاروجبة لزوجين في مطعم متوسط: 47.2 دولارسعر الكابتشينو: 3.81 دولار19. هونغ كونغعدد السكان: 7.6 مليونتكلفة المعيشة الشهرية: 1,081 دولارالإيجار: 2,318 دولاروجبة لشخصين: 70.6 دولاركابتشينو: 5.14 دولار18. ساو باولوعدد السكان: 22.4 مليونتكلفة المعيشة: 636.6 دولارالإيجار: 668 دولاروجبة لشخصين: 38.3 دولاركابتشينو: 2.14 دولار17. تورونتوعدد السكان: 7.6 مليونتكلفة المعيشة: 1,088 دولارالإيجار: 1,685 دولاروجبة لشخصين: 85.4 دولاركابتشينو: 3.91 دولار16. شنغهايعدد السكان: 28.4 مليونتكلفة المعيشة: 588 دولارالإيجار: 908 دولاروجبة لشخصين: 32.3 دولاركابتشينو: 3.14 دولار15. بكينعدد السكان: 21.3 مليونتكلفة المعيشة: 578 دولارالإيجار: 984 دولاروجبة لشخصين: 28.1 دولاركابتشينو: 2.86 دولار14. أمستردامعدد السكان: 2.9 مليونتكلفة المعيشة: 1,330 دولارالإيجار: 2,459 دولاروجبة لشخصين: 115 دولاركابتشينو: 4.92 دولار13. سيولعدد السكان: 24.1 مليونتكلفة المعيشة: 1,034 دولارالإيجار: 868 دولاروجبة لشخصين: 54.4 دولاركابتشينو: 3.61 دولار12. لوس أنجلوسعدد السكان: 12.9 مليونتكلفة المعيشة: 1,348 دولارالإيجار: 2,555 دولاروجبة لشخصين: 100 دولاركابتشينو: 5.74 دولار11. سيدنيعدد السكان: 5.4 مليونتكلفة المعيشة: 1,134 دولارالإيجار: 2,197 دولاروجبة لشخصين: 81.6 دولاركابتشينو: 3.52 دولار10. برشلونةعدد السكان: 5 مليونتكلفة المعيشة: 911 دولارالإيجار: 1,549 دولاروجبة لشخصين: 69.1 دولاركابتشينو: 2.96 دولار9. برلينعدد السكان: 5.1 مليونتكلفة المعيشة: 1,140 دولارالإيجار: 1,420 دولاروجبة لشخصين: 72 دولاركابتشينو: 4.44 دولار8. دبيعدد السكان: 6 مليونتكلفة المعيشة: 1,128 دولارالإيجار: 2,458 دولاروجبة لشخصين: 81.6 دولاركابتشينو: 5.85 دولار7. روماعدد السكان: 4.3 مليونتكلفة المعيشة: 1,022 دولارالإيجار: 1,447 دولاروجبة لشخصين: 80.6 دولاركابتشينو: 2.09 دولار6. سنغافورةعدد السكان: 6 مليونتكلفة المعيشة: 1,126 دولارالإيجار: 2,967 دولاروجبة لشخصين: 68.8 دولاركابتشينو: 4.67 دولار5. مدريدعدد السكان: 6.9 مليونتكلفة المعيشة: 929 دولارالإيجار: 1,512 دولاروجبة لشخصين: 69.1 دولاركابتشينو: 3.24 دولار4. طوكيوعدد السكان: 36.6 مليونتكلفة المعيشة: 930 دولارالإيجار: 996 دولاروجبة لشخصين: 41.9 دولاركابتشينو: 3.26 دولار3. باريسعدد السكان: 13.1 مليونتكلفة المعيشة: 1,206 دولارالإيجار: 1,609 دولاروجبة لشخصين: 74.9 دولاركابتشينو: 5.01 دولار2. نيويوركعدد السكان: 19.9 مليونتكلفة المعيشة: 1,668 دولارالإيجار: 4,142 دولاروجبة لشخصين: 145 دولاركابتشينو: 5.72 دولار1. لندنعدد السكان: 12.4 مليونتكلفة المعيشة: 1,393 دولارالإيجار: 3,112 دولاروجبة لشخصين: 104.5 دولاركابتشينو: 5.27 دولار