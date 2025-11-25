الذهب يرتفع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأميركية وضعف الدولار

living cost indicators
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من التوقعات المتزايدة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، إضافة إلى ضعف الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.64% إلى 4091.3 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:20 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.33% إلى 4129.4 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال بارت ميليك، كبير محللي السلع الأولية لدى تي.دي سكيوريتيز، إن "السوق تزداد اقتناعًا بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ماضٍ في مسار خفض أسعار الفائدة في ديسمبر"، مضيفًا أن أسعار الذهب تلقت دعمًا من توقعات خفض الفائدة وضعف الدولار.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل يبلغ 76%. ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الصعود مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، إن التوقعات تشير إلى بقاء أسعار الذهب ضمن نطاق ضيّق، ما لم تحدث خطوة غير متوقعة مثل عدم خفض أسعار الفائدة خلافاً لتوقعات السوق، الأمر الذي قد يضغط على الذهب ويدفع أسعاره للانخفاض.

وأضاف محمد في مقابلة مع "العربية Business" أن عمليات شراء البنوك المركزية للذهب لن تتوقف في المدى القريب، وتحديداً من جانب البنك المركزي الصيني، والذي تدور شكوك كبيرة حول الكميات الحقيقية التي يشتريها، والتي يُتوقع أن تكون أعلى بكثير مما يتم الإعلان عنه.

وفي غضون ذلك، يترقب المستثمرون صدور مؤشرات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع تشمل مبيعات التجزئة الأميركية وطلبات إعانة البطالة وأرقام أسعار المنتجين.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، واصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الاثنين محادثاتهما لصياغة خطة مقبولة لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد الاتفاق على تعديل مقترح أميركي سابق رأى كثيرون أنه يصب في مصلحة موسكو أكثر من اللازم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 50.24 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.1% إلى 1528.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1385.85 دولار للأونصة.
العربية
