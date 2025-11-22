هبوط حاد لمبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي

A + A -

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا تراجعا حادا، وبنسبة فاقت التوقعات في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات رسمية، حيث أحجم المستهلكون عن الشراء قبيل موسم الأعياد وإعلان الحكومة العمالية للموازنة في وقت لاحق الشهر الجاري.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني انخفضت بنسبة شهرية بلغت 1.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، بعد زيادتها في الشهر السابق عليه بنسبة معدلة بلغت 0.7 بالمئة.

وأنهت هذه القراءة خمسة شهور متتالية من نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا، وجاءت أسوأ بشكل ملموس من تقديرات خبراء الاقتصاد لنسبة التراجع المتوقعة التي كانت تبلغ 0.2 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتمثل هذه النسبة أسوأ معدل لحجم تجارة التجزئة في بريطانيا منذ مايو الماضي.

وذكرت بلومبرغ أن هذا التقرير يعزز وجهة النظر بشأن اضطراب أوضاع الاقتصاد البريطاني قبل إعلان وزيرة الخزانة راشيل ريفز الموازنة الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات الأسواق التجارية ومتاجر الملابس تراجعت في أكتوبر مع إحجام المستهلكين عن الانفاق قبل تخفيضات الجمعة البيضاء.

وصرح جرانت فيتزنر كبير خبراء الاقتصاد في المكتب إن "المبيعات الشهرية في أكتوبر تراجعت للمرة الأولى منذ مايو"، مشيرا إلى أن "المبيعات تراجعت في الأسواق التجارية ومتاجر الثياب ومنصات التسوق على الانترنت، فيما أفاد بعض تجار التجزئة أن المستهلكين يتنظرون عروض شراء الجمعة البيضاء في نوفمبر".