أعلى الرواتب في العالم 2025.. دولة تتصدر القائمة بمتوسط دخل شهري قياسي

A + A -

كشف مؤشر متوسط الرواتب الشهرية الإجمالية الذي تعده مجلة "CEOWORLD" الأميركية، احتفاظ سويسرا بصدارة الترتيب العالمي للرواتب لعام 2025، ولا تعد المرة الأولى التي تتصدر فيها الدولة الأوروبية أياً من المؤشرات التي تقيس الدخل بعد الضرائب، حيث تتصدر المؤشر الأخر الذي تعده "Numbeo".

ويبلغ متوسط الراتب الشهري في سويسرا أكثر من 8200 دولار شهرياً خلال عام 2025 بعد الضرائب، وفقاً لتقرير منتصف العام لمجلة "CEOWORLD" وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.

بينما احتلت لوكسمبورغ الدولة الصغيرة في غرب أوروبا المرتبة الثانية عالمياً مع متوسط دخل شهري بعد الضرائب بلغ 6740 دولاراً أميركياً.

وجاءت المنافسة شرسة مع أيسلندا والتي لا يزيد عدد سكانها 400 ألف نسمة يقطنون أقصى شمال العالم بمتوسط راتب شهري يبلغ 6548 دولار.

ويبدو أن السعادة مرتبطة بقوة بالمال، حيث تأتي الدول التي تتمتع شعوبها بأحد أعلى معدلات السعادة في العالم في المركزين الرابع والخامس لكل من الجارتين النرويج (5772 دولاراً أميركياً)، والدنمارك (5749 دولاراً أميركياً).

وتأتي كندا مع متوسط راتب شهري يبلغ (5188 دولاراً أميركياً) في المرتبة السادسة عالمياً، تليها أيرلندا (4729 دولاراً أميركياً)، وهولندا (4688 دولاراً أميركياً)، وسنغافورة (4457 دولاراً أميركياً).

تجدر الإشارة إلى أن الوظائف الأعلى أجراً عادةً ما توجد في قطاعات المالية، والتأمين، والكهرباء، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة، والتعليم.

في المقابل، تعد قطاعات الدعم الإداري، والضيافة، والبناء من بين القطاعات الأقل أجراً.

عند مقارنة الرواتب بين مختلف الدول، من الضروري مراعاة التضخم. في السنوات الأخيرة، إذ واجهت العديد من الدول معدلات تضخم مرتفعة، مما قد يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية. ويعود هذا التضخم بشكل كبير إلى الجائحة وما تبعها من اضطرابات في سلسلة التوريد.

علاوةً على ذلك، ساهمت المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني، ورسوم ترامب الجمركية، والمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتحديات الجيوسياسية بين الهند والصين، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، في تفاقم هذه المشكلات من خلال تفاقم أزمات الطاقة وتأخير الإمدادات.