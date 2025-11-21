living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسعار الذهب تتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأميركية

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4062.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش. ونزل المعدن النفيس 0.3% منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.2% إلى 4068.10 دولار للأونصة.

أظهر تقرير لـ"وزارة العمل الأميركية"، تأجل نشره بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول أي بأكثر من مثلي الزيادة المتوقعة عند 50 ألف وظيفة، وفقًا لـ "رويترز".

ويتوقع المتعاملون حاليًا بنسبة 39% تقريبًا أن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة الشهر المقبل نزولًا من توقعات بواقع 60% في وقت سابق من هذا الشهر.

عادة ما يميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر. وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 50.39 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1517.95 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1381.22 دولار.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout