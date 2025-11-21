أسعار الذهب تتراجع مع تقلص احتمالات خفض الفائدة الأميركية

A + A -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4062.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش. ونزل المعدن النفيس 0.3% منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.2% إلى 4068.10 دولار للأونصة.

أظهر تقرير لـ"وزارة العمل الأميركية"، تأجل نشره بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول أي بأكثر من مثلي الزيادة المتوقعة عند 50 ألف وظيفة، وفقًا لـ "رويترز".

ويتوقع المتعاملون حاليًا بنسبة 39% تقريبًا أن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة الشهر المقبل نزولًا من توقعات بواقع 60% في وقت سابق من هذا الشهر.

عادة ما يميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر. وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 50.39 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1517.95 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1381.22 دولار.