في 4 أيام فقط… أغنى ملياردير يتكبد خسارة صادمة بـ18 مليار دولار!

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فقد الملياردير الفلبيني مانويل فيلار أكثر من 18 مليار دولار من ثروته خلال 4 أيام فقط، بعد انهيار سهم شركته العقارية "Golden MV Holdings" بنسبة قياسية بلغت 83% منذ الخميس الماضي، في أسوأ موجة خسائر في تاريخ الشركة.

القصة بدأت عندما رفعت الجهات التنظيمية تعليق التداول المفروض منذ 6 أشهر على سهم الشركة، لتبدأ رحلة الهبوط الحاد التي أطاحت بفيلار من صدارة قائمة أثرياء الفلبين، ليحل مكانه رجل الأعمال إنريكي رازّون، وفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، حيث تراجعت ثروة فيلار إلى نحو 4 مليارات دولار.

ورغم الانهيار، أكدت الشركة في إفصاحاتها المتكررة للجهات الرقابية أنها لا تعرف سبب التراجع، فيما امتنعت عن التعليق على طلبات الصحافة. لكن خبراء السوق لديهم تفسير مختلف، إذ يقول المحلل توبي ألان آرس من شركة "Globalinks Securities" إن المستثمرين أعادوا تقييم السهم بعد عودته للتداول، ليخلصوا إلى أن قيمته قبل الإيقاف كانت "مبالغاً فيها بشكل كبير".

خلاف محاسبي فجّر الأزمة

أوقفت الهيئة التنظيمية التداول على السهم في مايو الماضي بسبب خلاف بين الشركة ومدقق الحسابات حول تقييم أرض اشتراها فيلار بـ93 مليون دولار، ثم أعادت الشركة تقييمها لاحقاً لتصل إلى 23.3 مليار دولار، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المالية، خاصة أن هذه القفزة جاءت بعد ارتفاع جنوني في سعر السهم رفع مضاعف الربحية إلى أكثر من 1000 مرة.

ويمتلك فيلار وعائلته نحو 89% من أسهم الشركة، التي تدير مشاريع للمقابر والمتنزهات التذكارية والإسكان منخفض التكلفة، إضافة إلى مشروع ضخم باسم "Villar City" لتحويل مجموعة مدن جنوب مانيلا إلى مركز حضري جديد للعاصمة.

تداعيات على إمبراطورية "فيلار"

لم تتوقف الأزمة عند شركة "Golden MV"، بل امتدت إلى شركات أخرى ضمن إمبراطورية فيلار، إذ هبطت سندات شركة التطوير العقاري "Vista Land & Lifescapes" إلى مستويات متعثرة، وسجلت سنداتها الدولارية المستحقة في 2029 أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر.

وفي تقريرها السنوي الأخير، أكدت "Golden MV" أنها وافقت على اعتماد طريقة تقييم اقترحها المدقق الخارجي، ما خفّض قيمة الأرض إلى مستوى أقرب لسعر الشراء الأصلي.

