الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرا أميركيا للوظائف.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4077.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.2% إلى 4075.80 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي السوق لدى أواندا، كيلفن وونج: "الذهب متراجع الآن لأسباب أبرزها حقيقة أن رهانات خفض أسعار الفائدة قد تم تقليصها بشكل ملحوظ في الأسبوعين الماضيين".

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 33% تقريبا خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول بانخفاض عن 49% أمس الأربعاء.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/أيلول المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي في الآونة الأخيرة. ومن المتوقع أن توفر البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 51.44 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1559.54 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1395.37 دولار.