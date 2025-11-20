living cost indicators
طيران الإمارات تطلب شراء 8 طائرات إيرباص بـ 3.4 مليار دولار

20
NOVEMBER
2025
أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، الأربعاء، عن شرائها 8 طائرات إضافية من طراز إيرباصA350-900 ، المزودة بمحركات رولز رويس Trent XWB-84، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025.

تبلغ قيمة الطلبية الجديدة 3.4 مليار دولار وفق أسعار القائمة، لترفع عدد طائرات A350-900 ضمن أسطول طيران الإمارات إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم. وحتى اليوم، استلمت الناقلة 13 طائرة من هذا الطراز.

وتتوقع طيران الإمارات بدء تسليم الطلبيات الجديدة الإضافية التي تم إعلانها اليوم خلال عام 2031.

وتعليقا على الصفقة مع إيرباص، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "أسهم دخول طائرات A350 إلى الخدمة منذ نوفمبر الماضي في إحداث دفعة تشغيلية نوعية عززت قدراتنا على تلبية الطلب، ومكّنتنا من توسعة نطاق المنتجات الحديثة التي نقدمها على متن الطائرة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع إيرباص لتسريع وتيرة تسلّم الطائرات المتبقية، بما يشمل الطائرات التي طلبناها اليوم".

وأضاف: "إضافة إلى صفقة طائرات البوينغ 777-9 الذي أعلنّا عنها مطلع هذا الأسبوع، يرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات من أحدث الطائرات عريضة البدن إلى 375 طائرة. ويمثل هذا التوسع استثماراً استراتيجياً يرسّخ جاهزيتنا للمستقبل، ويعزز قدرتنا على الارتقاء بتجربة السفر لعملائنا، كما يدعم تطوير قطاع الطيران عالمياً من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعة".

وقال بينوا دو سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون مبيعات الطائرات التجارية في إيرباص: "نحن سعداء بتجديد شريكنا الاستراتيجي طويل الأمد، طيران الإمارات، التزامه بطائرة A350 التي تواصل ترسيخ معايير جديدة في عالم السفر طويل المدى. ونتطلع إلى دعم طيران الإمارات في توسيع عملياتها العالمية باستخدام أحد أكثر الطرازات تقدماً وكفاءة في قطاع الطائرات عريضة البدن".

وقال عمر علي أديب، نائب الرئيس الأول لشؤون العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا في رولز رويس: "يشكل إعلان اليوم دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة بمحرك Trent XWB-84، الذي يزوّد حصرياً طائرات الإيرباص A350-900، وعلى مدى عشرة أعوام، واصل هذا المحرك ترسيخ معايير جديدة في فئة المحركات الكبيرة، بفضل أداء استثنائي يجمع بين الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والمتانة التشغيلية، ما يجعله الخيار الأمثل لدعم طيران الإمارات وخطط توسعها. ونود أن نعرب عن تقديرنا لطيران الإمارات على ثقتها المستمرة برولز رويس، ونفخر بمواصلة هذه الشراكة الطويلة والمتميزة".

تسهم طلبيات طيران الإمارات من طائرات A350 في دعم عشرات الآلاف من الوظائف الصناعية المتخصصة وعالية الأجر ضمن سلاسل التوريد الأوروبية، وبما يتجاوز الدول الرئيسية في التصنيع مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا، ليشمل عدداً كبيراً من الدول الشريكة الأخرى.

يأتي هذا الإعلان بعد أن اشترت شركة طيران الإمارات في وقت سابق 65 طائرة بوينغ 9-777 بسعر إجمالي قدره 38 مليار دولار في معرض دبي للطيران.

وبدأت شركة طيران الإمارات للتو في تشغيل الطائرة (إيه 350)، لتضيفها إلى أسطولها من طائرات إيرباص إيه 380 ذات الطابقين وبوينغ 777 .

Skynews
