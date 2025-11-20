living cost indicators
أفضل أماكن العيش لعام 2026.. دولة عربية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً

20
NOVEMBER
2025
كشف مؤشر "نوعية الحياة" لمنتصف عام 2025، والذي يعده موقع "Numbeo" ترتيب الدول التي يمكن وصف حياة شعبها بأنها الأفضل في الأرض.

القائمة التي تضم 89 دولة تصدرتها "لوكسمبورغ" وهي من بين أعلى الدول في متوسط دخل الفرد في العالم، كما تعد ثاني أعلى متوسط راتب شهري عالمي بعد سويسرا، والتي احتلت المرتبة الخامسة في قائمة "جودة نوعية الحياة".

الاختلافات بين الدخل المرتفع وجودة الحياة تأتي بسبب عوامل أخرى يتم قياسها مثل "الصحة" و"التعليم" و"تكلفة المعيشة" و"القدرة الشرائية"، فعلى الرغم من أن الرواتب في سويسرا هي الأعلى عالمياً إلا أن تكلفة المعيشة المرتفعة تؤخرها بعض المراكز.

جاءت "عُمان" في المركز الرابع قبل سويسرا وبنفس رصيد "الدنمارك" صاحبة المركز الثالث، نظراً لباقي المقاييس وتكلفة المعيشة الأفضل. تتمتع عمان بمناظر طبيعية خلابة تجعلها وجهة ساحرة للسفر، فضلاً عن اهتمام حكومي بالبنية التحتية والخدمات والرعاية.

فيما كشفت القائمة عن وقوع "هولندا" و"الدنمارك" في المركزين الثاني والثالث على التوالي بنفس رصيد النقاط تقريباً لسلطنة عمان، والتي كانت الدولة الوحيدة من خارج أوروبا ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً.

وكانت المراكز الخمسة المتبقية حتى المركز العاشر من نصيب: فنلندا والنرويج وإيسلندا والنمسا وألمانيا. أغلبها بسبب التعليم المجاني وجودة خدمات الرعاية الصحية.

العربية
