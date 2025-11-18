living cost indicators
لأول مرة منذ عامين.. الاقتصاد السويسري ينكمش في الربع الثالث

18
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الصادرة أمس الاثنين انكماش اقتصاد سويسرا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع تضرر الصادرات من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات السويسرية.

وأظهرت البيانات انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على أساس شهري، بعد نموه بمعدل 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني.

وهذا الانكماش هو الأول بالنسبة لسويسرا منذ 2023.

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن التدهور الحاد في قطاع الصناعات الكيماوية والدوائية، أدى إلى انكماش قطاع الصناعة ككل.

في الوقت نفسه سجل قطاع الخدمات السويسري نموا بأقل من المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي.

Skynews
