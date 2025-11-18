living cost indicators
بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 أشهر

18
NOVEMBER
2025
تكبدت عملة البتكوين، الأشهر في سوق العملات المشفرة، خسائر حادة لتنخفض دون مستوى 90,000 دولار، مما عمّق من خسائرها الذي استمر شهراً كاملاً، وأدى إلى محو مكاسب العملة المشفرة للعام 2025 بالكامل وهزّ المعنويات في جميع أنحاء عالم الأصول المشفرة.

تراجعت العملة الأكبر في العالم بنسبة وصلت إلى 2.4 بالمئة خلال ساعات التداول الآسيوية، مواصلةً انخفاضها من مستوى قياسي بلغ أكثر من 126,000 دولار كان قد سُجِّل في أوائل أكتوبر الماضي.

يُذكر أن البتكوين كانت قد تداولت آخر مرة تحت هذا المستوى في أبريل الماضي عندما بلغت قيمتها 74,400 دولار، وذلك بعد أن أحدث الرئيس دونالد ترامب اضطراباً في الأسواق المالية العالمية بخطته الأولية للرسوم الجمركية.

يأتي هذا الانعكاس وسط رياح اقتصادية معاكسة متزايدة، بما في ذلك المخاوف المتجددة بشأن سياسة أسعار الفائدة والتقييمات المتضخمة في أسواق المضاربة.

ومع إعادة تقييم المتداولين لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر – حيث انخفضت التوقعات الآن إلى أقل من 50 بالمئة – وتراجع أسواق الأسهم عن ارتفاعاتها الأخيرة، كما تدهورت شهية المخاطرة، ما جعل البتكوين عرضة لمزيد من الانخفاض.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية عن شيليانغ تانغ، الشريك الإداري في "مونارك لإدارة الأصول" قوله: "مع تسعير خفض الفائدة من الفيدرالي في ديسمبر الآن بأقل من 50 بالمئة، تواصل أسواق العملات المشفرة الانخفاض بعد خسارة مستوى 100 ألف دولار الهام في البتكوين".

يجد سوق الكريبتو صعوبة في إيجاد الدعم بعد موجة بيع في أوائل أكتوبر أدت إلى تصفية أكثر من 19 مليار دولار ومحت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية للعملات الرقمية.

على الرغم من أن كبار المستثمرين (الجهات المؤسسية) حافظوا على أصولهم في السوق، إلا أن حماس الأفراد لتداول العملات المشفرة ومحاولاتهم لـ "شراء العملة عندما تنخفض أسعارها" قد تلاشت، خاصة في العملات الأقل شهرة. وفي غضون الـ 24 ساعة الماضية، أظهرت بيانات "كوين غلاس" تصفية مراكز تداول آجل (رهانات بالصعود أو الهبوط) بلغت حوالي 950 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، باتت الخزائن الرقمية للأصول (الاحتياطيات أو المخزونات من العملات الرقمية التي تمتلكها الشركات أو المؤسسات العامة) – مثل شركة "Strategy Inc" التابعة لمايكل سايلور، والتي جمعت عملات مشفرة في وقت سابق من هذا العام – تتعرض لضغوط، مما أجبر بعضها على إعادة تقييم مراكزها مع انخفاض أسعار العملات دون مستويات الشراء الرئيسية.

وفي سوق الخيارات (Options)، يراهن المتداولون على المزيد من الخسائر، لذلك يقومون بشراء أدوات مالية تحميهم إذا هبط السعر إلى مستويات 85,000 أو 80,000 دولار.

وعلى الرغم من ذلك، قلصت عملة البتكوين خسائرها لتتداول عند 90,391 دولارًا بحلول الساعة 12:05 ظهرًا بتوقيت سنغافورة الثلاثاء.

Skynews
