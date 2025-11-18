سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي

A + A -

أعلنت مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية أمس الأحد خطة لاستثمار 310 مليارات دولار خلال خمس سنوات، خصوصا في التكنولوجيا التي تدعم الذكاء الاصطناعي، لتلبية الطلب المتزايد عالميا.

وتعد سامسونغ للالكترونيات، وهي الشركة الرئيسية في المجموعة الكورية الجنوبية، من عمالقة صناعة رقائق الذاكرة في العالم، وتوفر مكونات حيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التي تعتمد عليها.

تتضمن حزمة الاستثمار خططا لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات، مصممة "لتلبية حاجات الطلب على رقائق الذاكرة"، وفقا لما ذكرت المجموعة.

وأوضحت أنه عند تشغيله بالكامل "يتوقع أن يؤدي مصنع بيونغتيك دورا استراتيجيا أكبر في كل من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ونظام الرقائق في كوريا الجنوبية".

ومن المقرر أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها في سنة 2028.

وستقيم "سامسونغ أس دي أس" (SDS)، الذراع التقنية للمجموعة، مركزين للبيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وتتضمن خطة الاستثمار المقدرة قيمتها بـ310 مليارات دولار، بعض المشاريع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتدرس شركة سامسونغ أس دي آي (SDI) المتخصصة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، إقامة خط إنتاج محلي "للبطاريات من الجيل التالي"، بحسب ما أعلنت المجموعة الكورية الجنوبية.

ووفّر الذكاء الاصطناعي دفعا لشركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية.

وأفادت سامسونغ للإلكترونيات بأن أرباحها زادت بأكثر من 30 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعة بالطلب الناتج من الذكاء الاصطناعي.

ويشهد الاستثمار في هذا القطاع زيادة هائلة عالميا، ما يثير مخاوف من "فقاعة" في الأسواق تشبه ما لحق بشركات الانترنت في مطلع الألفية.

وتأتي حزمة سامسونغ الاستثمارية بعدما تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي السنة المقبلة، بهدف جعل البلاد ضمن أكبر ثلاث قوى في هذا المجال عالميا، الى جانب الولايات المتحدة والصين.