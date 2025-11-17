بيتكوين تهبط 0.9% إلى 94930 دولارا

A + A -

انخفضت عملة بيتكوين، وهي أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، اليوم الاثنين 0.91% إلى 94930 دولارا في آخر 24 ساعة.

وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 1.89 تريليون دولار، وتجاوزت التداولات عليها 75 مليار دولار خلال 24 ساعة.

وانخفض سعر عملة بيتكوين بنحو 25% عن أعلى سعر سجلته على الإطلاق عند 126.198 ألف دولار في 6 أكتوبر الماضي، وفق بيانات "كوين ماركت كاب".

وتواجه بيتكوين صعوبة في العودة فوق حاجز 100 ألف دولار النفسي المهم، مما أثار المخاوف من احتمال دخول سوق العملات الرقمية في شتاء رقمي جديد.

فيما انخفضت إيثريوم بنسبة 0.72% عند سعر 3169 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 382.94 مليار دولار.

عمقت حالة عدم اليقين الناتجة عن طول فترة إغلاق الحكومة الأميركية في التأثير على معنويات المستثمرين، وهو ما زاد من توجه الأسواق نحو الحذر. ومع إعادة فتح الحكومة، قد تتوفر السيولة مجددًا وتعود للأسواق المالية، كما ستبدأ البيانات الاقتصادية المهمة بالتدفق، وهو ما قد يساعد على تغيير اتجاه السوق لصالح بيتكوين.

ومن جهة أخرى، يظل عامل سعر الفائدة مؤثرًا على أسواق العملات المشفرة. فالاحتياطي الفيدرالي أصبح أقل ميلاً لتخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وفقًا لمجموعة CME، التي تضع احتمال التخفيض عند 55% تقريبًا. وتُعتبر تخفيضات الفائدة محفزًا قويًا للاستثمار في الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية، وفقا لمنصة The Motley Fool الأميركية.