اكتشاف ضخم للذهب في الصين.. رواسب "دادونغقو" تحوي 2.586 مليار طناً

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الجمعة عن اكتشاف أول رواسب للذهب كبيرة للغاية ومنخفضة المستوى في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة أن التقديرات تشير إلى أن رواسب دادونغقو تحتوي على 2.586 مليار طن من الذهب الخام، فيما يبلغ إجمالي موارد الذهب 1444.49 طن بمعدل مستوى يبلغ 0.56 غرام لكل طن.

وقالت الوزارة إن هذا الاكتشاف التاريخي سيعزز بشكل كبير من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الذهب، ما قد يخلق قاعدة عالمية المستوى لإنتاج الذهب لدعم التنشيط الشامل والتنمية عالية الجودة في شمال شرقي البلاد، وفقاً لـ "وكالة شينخوا".

يذكر أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 74.09 مليون أونصة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8%.

وبلغت قيمة هذه الاحتياطيات من المعدن النفيس نحو 297.21 مليار دولار، مقابل 283.29 مليار دولار في سبتمبر، وفقاً لبنك الشعب الصيني.

وتراجع استهلاك الصين من الذهب بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 683 طنا متريا، وفقا لما أعلنته الجمعية الصينية للذهب.

وأضافت الجمعية في بيانها أن إنتاج الذهب المحلي من المواد الخام ارتفع بنسبة 1.4% على أساس سنوي ليصل إلى 272 طنا.

كان بنك الشعب الصيني، قد أضاف الذهب إلى احتياطياته في أكتوبر للشهر الثاني عشر على التوالي.