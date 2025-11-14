الذهب يصعد في طريقه لمكاسب أسبوعية بفضل تراجع الدولار

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4180.57 دولار للأونصة. وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت 4.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

إلا أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول تراجعت 0.3% إلى 4183.40 دولار للأونصة، وفقًا لـ "رويترز".

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة، نحو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، يشير عدد متزايد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي إلى الإحجام عن التيسير النقدي. وعزوا ذلك إلى مخاوف من التضخم بعد خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وفي الشهر الماضي، خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول دعا إلى توخي الحذر قبل تطبيق خفض آخر هذا العام، ومن أسباب ذلك نقص البيانات.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 51% خفض سعر الفائدة ربع نقطة أساس الشهر المقبل، بانخفاض من 64% في الجلسة الماضية.

ويَميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

واستأنفت "الحكومة الأميركية" أنشطتها بعد إغلاق استمر 43 يوماً أثار قلق المستثمرين وعرقل تدفق البيانات الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 52.64 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.6% إلى 1589.80 دولار، وتقدم البلاديوم 0.6% إلى 1435.20 دولار.