1.3 مليار دولار أرباح ديزني في ربعها الأخير

كان أداء ديزني في الربع الأخير مزيجا من الأداء الضعيف من شبكاتها التلفزيونية وكان أداء بعض الأفلام قويا في قطاعها الخاص بالبث التدفقي والمتنزهات.

ولاتزال ديزني تحاول الانتهاء من اتفاق ترخيص جديد مع يوتيوب. وذلك بعدما سحبت ديزني محتواها من "يوتيوب تي.في" الشهر الماضي، لتترك المشتركين في منصة البث الحي المملوكة لجوجل بدون إمكانية الوصول لشبكات رئيسية مثل إي.إس.بي.إن. وإيه.بي.سي.

وحققت شركة والت ديزني أرباحا بواقع 1.31 مليار دولار أو 73 سنتا للسهم للثلاثة أشهر التي انتهت في 25 سبتمبر، مقابل 460 مليون دولار أو 25 سنتا للسهم في نفس الفترة من العام السابق.

وباستبعاد البنود غير المتكررة، بلغت الأرباح للسهم 1.11 دولار للسهم.

وبلغت إيرادات الشركة ،التي تتخذ من بوربانك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، 22.5 مليار دولار.