غوغل تعلن اعتزامها استثمار 5.5 مليار يورو في موقعها بألمانيا

12
NOVEMBER
2025
أعلنت شركة غوغل، عملاق الإنترنت، اعتزامها استثمار 5.5 مليار يورو في موقعها بألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال فيليب يوستوس رئيس غوغل ألمانيا في برلين مساء الثلاثاء إن هذا البرنامج الاستثماري – وهو أكبر برنامج استثماري تنفذه غوغل في ألمانيا حتى الآن – يشمل بناء مركز بيانات جديد في مدينة ديتسنباخ بولاية هيسن، كما سيتم توسيع مركز البيانات القائم في مدينة هاناو المجاورة، إضافةً إلى تطوير مواقع غوغل في مدن ميونخ وفرانكفورت وبرلين.

من جانبه، أشاد لارس كلينغبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخطط غوغل للفترة من 2026 إلى 2029، واصفًا إياها بأنها "استثمارات حقيقية في المستقبل، في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الحياد المناخي وفرص العمل المستقبلية في ألمانيا".

وأضاف: "هذا بالضبط ما نحتاجه إليه الآن".

وقالت غوغل إن برنامج الاستثمار سيسهم على الأرجح في تأمين نحو 9000 وظيفة سنويًا في ألمانيا حتى عام 2029.

من جانبه، صرّح وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرغر قائلًا: " نسعى إلى أن نجعل من ألمانيا موقعًا رائدًا لمراكز البيانات في أوروبا". وأوضح أن استثمارات غوغل التي تم الإعلان عنها تُظْهِر مدى جاذبية ألمانيا كموقع للبنية التحتية الرقمية.

وتشهد أعمال غوغل، وكذلك شركات التكنولوجيا الأخرى مثل مايكروسوفت وأمازون ومجموعة شفارتس وإيونوس ودويتشه تيليكوم، نموًا كبيرًا بسبب الارتفاع في الطلب على خدمات الحوسبة السحابية. كما تتطلب الزيادة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قدرات حوسبة إضافية ضخمة.

وفي الأسبوع الماضي، كانت شركة دويتشه تيليكوم أعلنت مع شركة تطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي الأميركية "إنفيديا" اعتزامهما الاستثمار بشكل مشترك في مركز بيانات جديد في ميونخ جنوبي ألمانيا بقيمة تقارب مليار يورو.

 

وبحسب اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا "بيتكوم"، سيستثمر مشغلو مراكز البيانات في ألمانيا هذا العام نحو 12 مليار يورو إجمالًا.

Skynews
