"سوفت بنك" تسجل أرباحاً قياسية في الربع الثاني

11
NOVEMBER
2025
أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الثلاثاء أن صافي أرباحها في الربع الثاني زاد على المثلين ليصل إلى 2.5 تريليون ين (16.6 مليار دولار)، مدفوعًا بزيادة القيمة المقدرة لحصتها في أوبن إيه.آي.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن تحقيق صافي ربح قدره 207 مليارات ين في المتوسط للربع الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

ويأتي ذلك مقارنة مع أرباح صافية بلغت 1.18 تريليون ين في الربع نفسه من العام السابق.

وسجلت وحدة (فيجن فاند) التابعة لسوفت بنك مكاسب استثمارية بقيمة 3.5 تريليون ين، ناجمة بشكل أساسي عن حصة المجموعة في شركة أوبن إيه.آي التي أنشأت (تشات جي.بي.تي)، إذ بلغت مكاسبها 2.16 تريليون ين للربع.

وتتزامن النتائج مع موجة صعود في الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والتي أدت إلى ارتفاع سهم سوفت بنك إلى مستويات قياسية.

ومع استمرار موجة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات بوتيرة سريعة، ومع النمو السريع للشركات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل مشروع أوبن إيه.آي، فإن سوفت بنك من أكبر المستفيدين.

ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة بين المستثمرين من حدوث "فقاعة ذكاء اصطناعي"، حيث إن المبالغ الهائلة التي تخصصها الشركات الرائدة في الاستثمار في رأس المال قد لا تدر أرباحًا عالية تبرر الاستثمارات.

العربية
{{article.title}}
