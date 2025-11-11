living cost indicators
أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4131.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4% إلى 4138.70 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر/تشرين الأول مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.

وأظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر/تشرين الأول، وسط مخاوف من تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64% أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران أمس الاثنين إن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر/كانون الأول، مشيرا إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

