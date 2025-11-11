مؤشر الثروة العالمية: طوكيو أغنى مدينة في العالم

A + A -

صنف مؤشر للثروة العالمية صدر حديثا مدينة طوكيو كأغنى مدينة في العالم، متقدمة على نيويورك ولندن ولوس أنجلوس.

وتمتلك العاصمة اليابانية ناتجا محليا إجماليا يبلغ 2.55 تريليون دولار، متقدمة بفارق ضئيل على نيويورك التي يبلغ ناتجها 2.49 تريليون دولار، ولوس أنجلوس الكبرى بناتج يبلغ 1.62 تريليون دولار، وذلك بحسب مؤشر الثروة العالمية لمجلة سي إي أو وورلد، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.

ويصنف المؤشر 300 مدينة على أساس حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وعوامل أساسية أخرى.

وأشار المؤشر إلى أن طوكيو تصدرت القائمة بفضل "كفاءتها التشغيلية، وتطورها التكنولوجي، وانضباط حوكمتها الاقتصادية، كما أن أنظمة النقل فيها، وشبكاتها المالية، وسلاسل إمدادها الصناعية تعمل بدقة لا مثيل لها."

واحتفظت نيويورك بمكانتها في التصنيف بفضل مكانتها المرموقة كمركز عالمي للتمويل وبيئة مزدهرة للشركات الناشئة، في حين تعزز اقتصاد الترفيه في لوس أنجلوس بقطاعي التكنولوجيا والفضاء.

وبحسب المؤشر، يُعد الناتج المحلي الإجمالي المعيار الأكثر استخداما لقياس ثروة المدن، غير أن عوامل أخرى مثل التفوق التكنولوجي والصناعي ورأس المال الفكري تُعد أيضا عوامل ذات أهمية.

ودخلت مدن يابانية أخرى أيضا ضمن قائمة مؤشر مجلة سي إي أو وورلد، إذ حلت أوساكا- كوبي في المركز الثامن، في حين جاءت ناجويا في المرتبة الـ 30.