أزمة السماء تتفاقم.. إلغاء 2800 رحلة جوية في أميركا

10
NOVEMBER
2025
تأخرت أو ألغيت رحلات مئات الآلاف من المسافرين يوم الأحد، في أسوأ يوم من الاضطرابات منذ بدء إغلاق الحكومة الأميركية، حيث حذر وزير النقل شون دافي من تفاقم الوضع مع اقتراب عطلة عيد الشكر.

ألغت شركات الطيران أكثر من 2800 رحلة جوية أميركية، وأخرت أكثر من 10200 رحلة أخرى يوم الأحد، في اليوم الثالث من خفض الرحلات الجوية الذي فرضته الحكومة بسبب النقص المتزايد في موظفي مراقبة الحركة الجوية، بعد أن تسببت آلاف حالات التأخير والإلغاء في عرقلة حركة المرور يوم السبت.

وحذر وزير النقل شون دافي من أن حركة الطيران ستتراجع بشدة في الفترة التي تسبق عطلة عيد الشكر مع تزايد النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية بسبب الإغلاق الحكومي.

وأدى الإغلاق، الذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 40 يوما، إلى نقص في عدد المراقبين الجويين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع، مثلهم مثل بقية موظفي الحكومة الاتحادية.

 

وقال دافي في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي.إن.إن "سيزداد الأمر سوءا... في الأسبوعين اللذين يسبقان عيد الشكر، ستشهدون انخفاضا كبيرا في حركة السفر الجوي".

 

عادة ما يسافر الملايين من الناس في الفترة التي تسبق عيد الشكر، وهو أحد أهم العطلات الأميركية، والذي يصادف هذا العام 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

 

وكان يوم الأحد هو الأسوأ بالنسبة لإلغاء الرحلات الجوية منذ بدء الإغلاق في أول أكتوبر/تشرين الأول.

 

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي في وقت متأخر من يوم الأحد. ولكن إذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون في النهاية، فلا يزال يتعين موافقة مجلس النواب على الحزمة وإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.

 

فيما حثت الخطوط الجوية الأميركية على الموافقة السريعة على مشروع قانون مجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أنه "لم يتقاضَ موظفو الطيران الفيدراليون رواتبهم لمدة 40 يوماً، وتحمل عملاؤنا آلاف التأخيرات والإلغاءات بسبب الإغلاق الحكومي".

 

وخططت العديد من شركات الطيران بالفعل لإلغاء رحلاتها في الأيام المقبلة. فعلى سبيل المثال، ستخفض شركة يونايتد إيرلاينز 190 رحلة يوم الاثنين و269 رحلة يوم الثلاثاء، وفقًا للشركة.

 

كانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت تعليمات لشركات الطيران بخفض 4% من الرحلات اليومية بدءا من يوم الجمعة في 40 مطارا رئيسيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.

 

ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات في الرحلات الجوية إلى 6% يوم الثلاثاء ثم تصل إلى 10% بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

العربية
