أسعار الذهب ترتفع

7
NOVEMBER
2025
 ارتفع الذهب اليوم الجمعة وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعف في سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3994.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لخسارة أسبوعية 0.3%. وانخفض المعدن النفيس بنحو 8% منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

 

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 4004.40 دولار للأونصة، وفقًا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي خسر وظائف في أكتوبر/تشرين الأول في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

 

وتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأميركية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص.

 

وعادة ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 48.31 دولار للأونصة لكنها تتجه لخسارة أسبوعية 0.7%. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1534.21 دولار ويتجه لانخفاض أسبوعي بنحو 2%. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1379.33 دولار ويتجه لمكاسب أسبوعية 0.5%.

 

 

العربية
