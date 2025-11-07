living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنفيديا: الصين قد تحسم سباق الذكاء الاصطناعي لصالحها

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأميركية، جنسن هوانغ، من أن الصين ستفوز في سباق تطوير الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعياً واشنطن إلى تسريع خطواتها في هذا المجال.

وقال هوانغ إن الدعم الحكومي الصيني لأسعار الطاقة يعزز جهود بكين لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن هوانغ قوله خلال فعالية في لندن، أمس الأربعاء: "الصين ستفوز في سباق الذكاء الاصطناعي".

وأضاف في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): "كما قلت مراراً، الصين متأخرة عن أميركا بفارق ضئيل جدا (أو بحسب تعبيره بـ "بضع نانوثانية فقط") في الذكاء الاصطناعي، ومن الضروري أن تسبقها أميركا من خلال التفوق في الابتكار وجذب المطورين حول العالم."

وكانت شركة "إنفيديا"، ومقرها كاليفورنيا، قد أصبحت الأسبوع الماضي أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى نحو 4.7 تريليونات دولار.

وتُعد رقائق "إنفيديا" المتطورة، التي تُستخدم في تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، محظورة من البيع في الصين بسبب مخاوف الأمن القومي الأميركي والقيود الحكومية الصينية.

وكان البيت الأبيض قد أكد مطلع الأسبوع الجاري أنه لا ينوي السماح للشركة ببيع نموذجها الأحدث من رقائق "بلاكويل" في السوق الصينية، مشيراً إلى مخاطر منح الصين أفضلية عسكرية.

 

وانتقد هوانغ هذه القيود، قائلاً إن سياسة الحظر الأميركية ستؤدي في النهاية إلى تسريع تطوير التكنولوجيا الصينية، ودعا واشنطن إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات.

كما وجّه انتقادات للقواعد الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي فرضتها بعض الولايات الأميركية، معتبراً أنها تتناقض مع السياسات الصينية التي تدعم الابتكار عبر إعانات الطاقة وتسهيلات الإنتاج.

 

وقال هوانغ إن الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، تعيق نفسها بسبب "الشكوك والمخاوف المفرطة" تجاه الذكاء الاصطناعي، في وقت تمضي فيه الصين بخطى أسرع وأكثر جرأة.

 

ويرى خبراء أن شركات الرقائق الصينية ستواجه صعوبة في مجاراة تفوق "إنفيديا" التقني قبل نهاية العقد الحالي، مشيرين إلى تحديات تشمل تطوير البرمجيات القادرة على استغلال قدرات الرقائق المتقدمة، وتحديث أدوات التصنيع اللازمة لذلك.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout