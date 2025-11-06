القطاع غير النفطي بالإمارات يواصل النمو في أكتوبر

A + A -

أظهر مسح نشر الأربعاء أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تواصل النمو في أكتوبر، ورغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة مع شهر سبتمبر، غير إنها ظلت أعلى من اتجاه منتصف العام، مدعومة بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة التي دفعت إلى توسع ملحوظ في إجمالي النشاط التجاري.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للإمارات التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال والمعدل في ضوء العوامل الموسمية قراءة عند 53.8 في أكتوبر من 54.2 في سبتمبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وكان النمو مدفوعا بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة جهود التسويق.

ومع ذلك، خفت وتيرة نمو الأعمال الجديدة بالمقارنة مع سبتمبر، وزادت طلبات العملاء الأجانب بشكل طفيف فقط. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 56 في أكتوبر من 57.2 في سبتمبر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الكبير في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس ""واصل مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات العربية المتحدة الإشارة إلى معدل نمو ثابت في القطاع الخاص غير المنتنج للنفط مع اقترابنا من نهاية العام. وقد تعافى معدل نمو الأعمال الجديدة بشكل جيد منذ أدنى مستوى له في شهر أغسطس، مما دعم الزيادات في الإنتاج ونشاط الشراء".

وأضاف "على الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية مواتية وأن تدفق الطلبات سيحافظ على نشاطه، استمرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق والتأثير المحتمل على هوامش الربح".

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف، مسجلة أبطأ زيادة منذ يونيو، مما ساعد على استقرار تكاليف الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، وصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 54.5، مدفوعا بقوة الإنتاج والطلب. ومع ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع.