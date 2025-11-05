living cost indicators
أطول إغلاق في تاريخ أميركا.. اليوم السادس والثلاثون!

5
NOVEMBER
2025
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء يومه السادس والثلاثين ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق في تاريخ البلاد بعد أن كان أطول فترة إغلاق سابقة 35 يوما.

ويصيب الإغلاق الحكومي الناتج عن فشل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس على ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر الماضي اضطرابا في حياة ملايين الأميركيين من تقليص البرامج الحكومية وتأخير رحلات الطيران ووقف صرف أجور أغلب موظفي الحكومة الفيدرالية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم بإنقاذ إعانات التأمين الصحي المنتهية الصلاحية حتى يوافقوا على إعادة فتح الحكومة، لكن الديمقراطيين المتشككين يتساءلون عما إذا كان الرئيس الجمهوري سيفي بوعده، خاصة بعد أن قيدت الإدارة مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (سناب)، على الرغم من صدور أحكام قضائية تلزم الإدارة بضمان توفر الأموال اللازمة للبرنامج لمنع الجوع.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب، الذي سجلت ولايته الأولى في البيت الأبيض رقمًا قياسيا في إغلاق الحكومة، صباح اليوم لتناول الإفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. ولكن لم يحدد موعدا لأي محادثات مع الديمقراطيين.

وقالت السيناتور مي كلوبوشار، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، في خطاب ألقته في وقت متأخر من المساء: "لماذا يحدث هذا؟ نحن في حالة إغلاق لأن زملاءنا غير مستعدين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة أمر بسيط واحد: أقساط الرعاية الصحية".

Skynews
