أرباح "بي.بي" الفصلية تفوق التوقعات وتصل إلى 2.2 مليار دولار

5
NOVEMBER
2025
ذكرت شركة بي.بي (BP) الثلاثاء أن صافي دخلها المعدل للربع الثالث بلغ 2.21 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بأرباح عند 2.02 مليار دولار في استطلاع قدمته الشركة لآراء محللين و2.27 مليار دولار قبل عام.

 

وأبقت الشركة على وتيرة برنامجها الفصلي لإعادة شراء الأسهم عند 750 مليون دولار خلال الربع الثالث.

 

وقالت شركة بي.بي (BP) في بيان أعمالها إن الأرباح بعد الضرائب قفزت إلى 1.16 مليار دولار للفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنةً بـ 206 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024.

 

وقال موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي للشركة إنه يتوقع أن تصل قيمة صفقات نقل الأصول المكتملة أو المعلن عنها إلى حوالي خمسة مليارات دولار لهذا العام.

 

 

Skynews
