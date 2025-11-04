living cost indicators
صدمة في سوق العملات المشفرة بعد هبوط "بيتكوين" لـ 104 آلاف دولار

اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر مع خسائر صادمة للسوق بعد نزول العملة الأقوى في السوق "بيتكوين" إلى مستوى 104 آلاف دولار.

 

ومنذ إعلان خفض أسعار الفائدة الأميركية، تواجه العملات المشفرة موجة من النزيف. وقبل أيام، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعماً لسوق العمل الأميركية بعد ظهور تصدعات، مستغلاً استقرار التضخم نسبياً في الولايات المتحدة. كما أعلن البنك المركزي الأميركي أنه قد يوقف تقليص ميزانيته بحلول مطلع ديسمبر.

 

ويوم الأربعاء الماضي، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.

في سوق الـ"كريبتو"، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التعاملات، هوت القيمة السوقية المجمعة بنسبة 3.6% بخسائر بلغت نحو 129 مليار دولار، حيث نزلت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 3591 مليار دولار في تعاملات أمس الإثنين، إلى نحو 3462 مليار دولار في صباح تعاملات الثلاثاء.

 

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التعاملات، سجلت عملة "بيتكوين" خسائر بنسبة 2.3%، مع تراجع أسبوعي بنسبة 7.8% ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 104976 دولارا. كما هوت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 2094.2 مليار دولار.

 

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.7% مع خسائر أسبوعية بنسبة 13% خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 3546.45 دولار. وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 428.07 مليار دولار.

 

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما صعدت السوقية المجمعة عند مستوى 183.38 مليار دولار.

 

وحلت عملة "إكس ريبل" في المركز الرابع، مسجلة خسائر خلال الساعات الماضية 5.6%، مع تراجع 12.8% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 2.28 دولار. كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 137.40 مليار دولار.

 

وسجلت عملة "بي إن بي" التي حلت في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر بنسبة 7.5%، مع تراجع بنسبة 14.9% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 958.20 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 131.98 مليار دولار.

العربية
{{article.title}}
