الذهب يتراجع

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الثلاثاء لتتداول دون مستوى 4000 دولار للأونصة، مع بقاء الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول، وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3992.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 4001.40 دولار للأونصة.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، وفق وكالة "رويترز".

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد" تيم ووترر: "تمثل قوة الدولار شوكة في خاصرة الذهب، فيما يعيد المتعاملون حساباتهم لاحتمال حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام".

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، لكن رئيسه جيروم باول قال إن الإقدام على خفض آخر في عام 2025 "ليس أمراً محسوماً".

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 65% خفضاً آخر في أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضاً من أكثر من 90% قبل تصريحات باول.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، عادة من أسعار الفائدة المنخفضة وفي فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية مهمة، من بينها بيانات مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات جديدة تتعلق باتجاه أسعار الفائدة.

وقال ووترر: "إذا جاءت بيانات إيه.دي.بي مخيبة للآمال مجدداً، فقد يمنح ذلك الذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه".

وارتفع الذهب 53% منذ بداية العام، لكنه تراجع بأكثر من 8% عن المستوى القياسي الذي سجله في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 48.12 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1566.60 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1% إلى 1430.31 دولار.