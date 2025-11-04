أرباح "ريان إير" الفصلية ترتفع بـ 20% إلى 1.7 مليار يورو

A + A -

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان إير، الاثنين، ارتفاع أرباحها وإيراداتها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بفضل الطلب القوي وارتفاع أسعار التذاكر.

وقالت الشركة إن أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني زادت بنسبة 18 بالمئة سنويا إلى 1.96 مليار يورو (2.3 مليار دولار) مقابل 1.67 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين زاد صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة إلى 1.7 مليار يورو بالمقارنة مع الفترة نفسها خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع عدد ركاب الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 2 بالمئة سنويا إلى 61.2 مليون راكب، في حين ارتفع معدل الإشغال على طائراتها إلى 96 بالمئة، مقابل 95 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي. وارتفع متوسط سعر التذكرة لدى الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 7 بالمئة إلى 65 يورو.

وأعلن مجلس إدارة ريان إير صرف توزيعات نقدية مؤقتة بمعدل 0.193 يورو لكل سهم، على أن يتم الصرف في أواخر فبراير المقبل.

وبالنسبة للسنة المالية الحالية ككل، تتوقع شركة الطيران الآن ارتفاع حركة المسافرين بأكثر من 3 بالمئة لتصل إلى 207 ملايين مسافر، في حين كانت التوقعات السابقة 206 ملايين مسافر، بفضل استلام طائرات بوينغ الجديدة قبل الموعد المتوقع والطلب القوي في النصف الأول من العام.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري: "لا يزال من السابق لأوانه تقديم توقعات دقيقة لأرباح السنة المالية 2026 بعد الضرائب. ومع ذلك، نتوقع بحذر استعادة التخفيضات السابقة في أسعار التذاكر بنسبة 7 بالمئة على مدار العام الماضي، مما قد يؤدي إلى نمو معقول في صافي الأرباح في السنة المالية 2026".

وأضاف: "لا تزال النتيجة النهائية للسنة المالية 2026 عرضة للتطورات الخارجية السلبية، بما في ذلك تصاعد الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وصدمات الاقتصاد الكلي، وأي تأثير إضافي لإضرابات متكررة لموظفي مراقبة الحركة الجوية في أوروبا ".