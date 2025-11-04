living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرباح "ريان إير" الفصلية ترتفع بـ 20% إلى 1.7 مليار يورو

4
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان إير، الاثنين، ارتفاع أرباحها وإيراداتها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بفضل الطلب القوي وارتفاع أسعار التذاكر.

وقالت الشركة إن أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني زادت بنسبة 18 بالمئة سنويا إلى 1.96 مليار يورو (2.3 مليار دولار) مقابل 1.67 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين زاد صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة إلى 1.7 مليار يورو بالمقارنة مع الفترة نفسها خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع عدد ركاب الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 2 بالمئة سنويا إلى 61.2 مليون راكب، في حين ارتفع معدل الإشغال على طائراتها إلى 96 بالمئة، مقابل 95 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي. وارتفع متوسط سعر التذكرة لدى الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 7 بالمئة إلى 65 يورو.

وأعلن مجلس إدارة ريان إير صرف توزيعات نقدية مؤقتة بمعدل 0.193 يورو لكل سهم، على أن يتم الصرف في أواخر فبراير المقبل.

وبالنسبة للسنة المالية الحالية ككل، تتوقع شركة الطيران الآن ارتفاع حركة المسافرين بأكثر من 3 بالمئة لتصل إلى 207 ملايين مسافر، في حين كانت التوقعات السابقة 206 ملايين مسافر، بفضل استلام طائرات بوينغ الجديدة قبل الموعد المتوقع والطلب القوي في النصف الأول من العام.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري: "لا يزال من السابق لأوانه تقديم توقعات دقيقة لأرباح السنة المالية 2026 بعد الضرائب. ومع ذلك، نتوقع بحذر استعادة التخفيضات السابقة في أسعار التذاكر بنسبة 7 بالمئة على مدار العام الماضي، مما قد يؤدي إلى نمو معقول في صافي الأرباح في السنة المالية 2026".

 

وأضاف: "لا تزال النتيجة النهائية للسنة المالية 2026 عرضة للتطورات الخارجية السلبية، بما في ذلك تصاعد الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وصدمات الاقتصاد الكلي، وأي تأثير إضافي لإضرابات متكررة لموظفي مراقبة الحركة الجوية في أوروبا ".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout