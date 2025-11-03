مسؤول بالمركزي الأوروبي: البيانات قد "تحسنت بشكل طفيف"

A + A -

صرح مارتن كوشر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن التقارير الاقتصادية الأخيرة قد تحسنت بشكل طفيف، وتوقع أن يظل معدل التضخم قريبا من نسبة 2 بالمئة خلال العامين المقبلين.

وبعد يوم من صدور نتائج النشاط الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الربع الثالث، قال محافظ البنك المركزي النمساوي أن البنك المركزي الأوروبي "في وضع" جيد، وربما يتحسن.

وقال كوشر في تصريحات لشبكة تليفزيون بلومبرغ إن "بعض البيانات التي صدرت منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير في سبتمبر قد تحسنت بشكل طفيف".

وتأتي هذه التصريحات بعدما قرر البنك المركزي الأوربي تثبيت سعر الودائع عند نسبة 2 بالمئة للاجتماع الثالث على التوالي، في الوقت الذي صرحت فيه رئيسة البنك كريستين لاغارد أنها ستفعل مع زملائها "كل ما يلزم للتأكد من أننا سنبقى في وضع جيد".

وذكر كوشر أن أسعار الفائدة يمكن أن تتحرك في أي من الاتجاهين، وأعرب عن ثقته أن أسعار التضخم سوف تظل تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، قائلا: "نحن اقتربنا من النسبة المستهدفة".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2 بالمئة، في إشارة إلى اتباع نهج الترقب والانتظار مع تراجع التضخم وإظهار اقتصاد منطقة اليورو قدر من المرونة.

وأبقى القرار، الذي اُتخذ في اجتماع نادر لمجلس المحافظين في مدينة فلورنسا بدلا من فرانكفورت، أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام.

وتتعارض هذه الخطوة مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي خفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الثانية خلال عام 2025.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أيضا أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو وسبتمبر، مشيرا إلى وجود "بيئة استثنائية تتسم بالغموض."