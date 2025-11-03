living cost indicators
بيسنت: الفائدة المرتفعة تهدد قطاع الإسكان الأميركي

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مساء الأحد إن قطاعات من الاقتصاد الأميركي، لا سيما الإسكان، قد تكون بالفعل في حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مكررا دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتسريع خفض تكاليف الاقتراض.

 

وذكر بيسنت في برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على شبكة (سي.إن.إن الأميركية) "أعتقد أننا في حالة جيدة، لكنني أعتقد أن هناك قطاعات من الاقتصاد في حالة ركود".

 

وأضاف بيسنت أن على الرغم من بقاء الاقتصاد الأميركي قويا بشكل عام، فإن معدلات الرهن العقاري المرتفعة لا تزال تعيق سوق العقارات. وقال إن الإسكان يمر فعليا بحالة ركود تؤثر على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم لأن عليهم ديونا ولا يملكون أصولا.

 

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ثابتة في سبتمبر.

 

 

ووصف وزير الخزانة الأوضاع الاقتصادية العامة بأنها في فترة انتقالية.

 

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة مجددا في اجتماعه في ديسمبر، مما أثار انتقادات لاذعة من بيسنت ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب.

 

وقال ستيفن ميران عضو البنك المركزي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (نيويورك تايمز) يوم الجمعة "إذا أبقيت السياسة النقدية بهذا التشديد لفترة طويلة، فإنك تخاطر بأن تؤدي السياسة النقدية نفسها إلى حدوث ركود".

 

وأضاف "لا أرى سببا للتعرض لهذا الخطر إذا لم أكن قلقا من صعود التضخم".

 

وأيد بيسنت هذا الرأي، قائلا إن التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب في الإنفاق الحكومي ساعدت في خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.9 بالمئة من 6.4 بالمئة، وهو ما سيساعد بدوره على خفض التضخم.

 

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسهم أيضا بالاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

Skynews
