"رهانات وود الكبرى": البتكوين والـ AI يقودان العقد المقبل

أكدت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Investment، في حديث خاص لـ سكاي نيوز عربية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، أن ما تشهده العاصمة السعودية من تطور وتحول خلال العقد الأخير "مذهل وغير قابل للتصديق"، مشيدة بزيادة مشاركة المرأة السعودية في قطاع التكنولوجيا التي وصلت إلى 38 بالمئة بعد أن كانت شبه معدومة قبل عشر سنوات.

طفرة الذكاء الاصطناعي ليست فقاعة

ورداً على سؤال حول الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسواق الأسهم الأميركية، نفت وود أن تكون هذه الارتفاعات ناتجة عن فقاعة مالية جديدة، مشيرة إلى أن القلق الحالي "صحي" ويحدّ من المضاربة المفرطة التي ميزت فقاعة التكنولوجيا (الدوت كوم) مطلع الألفية.

وأكدت أن ما يحدث اليوم هو نتيجة "نضج التقنيات التي زُرعت بذورها قبل 30 عاماً والآن بدأت تزدهر، لذلك أعتقد أن الخوف الحالي مفيد لأنه يمنع الجنون الذي حدث خلال فقاعة التكنولوجيا والاتصالات عندما ألقى المستثمرون أموالهم ورؤوس أموالهم في شركات كانت تجذب الناس على الإنترنت".

وأوضحت قائلة: "اليوم المستثمرون يقومون بعمل جاد وتحليل دقيق حول التدفقات النقدية التي ستنتج عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتخزين الطاقة والبلوكشين".

تحدثت وود عن خمس منصات تكنولوجية رئيسية ترى أنها تقود مرحلة "النمو الخارق المتسارع"، وتشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتخزين الطاقة، والبلوكشين، وتسلسل الجينات.

وأوضحت أن هذه المنصات "تتلاقى وتغذي بعضها البعض"، ما يخلق نمواً سريعاً ومستداماً.

التقنيات الجديدة تخفّض كلفة تطوير الأدوية

وتوقعت وود أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى خفض تكلفة تطوير الأدوية من 2.4 مليار دولار إلى نحو 600 مليون دولار خلال خمس سنوات، بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تحليل الجينات.

كما توقعت أن تتيح هذه الثورة التكنولوجية تشخيص الأمراض مبكراً عبر فحوصات دم بسيطة، مما يحوّل تركيز الإنفاق الصحي إلى الوقاية بدلاً من العلاج.

وقالت: "إذا اكتشفنا المرض مبكرًا، فإن 85 بالمئة من الأموال المخصصة للرعاية الصحية يمكن تحويلها نحو الوقاية والتشخيص المبكر".

التكنولوجيا ستقود طفرة نمو عالمي

أكدت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Investment، أن العالم مقبل على مرحلة نمو اقتصادي غير مسبوقة بفضل التطورات التكنولوجية، مشيرة إلى أن معدلات النمو العالمي قد تتسارع من 3 بالمئة إلى ما بين 7 بالمئة و8 بالمئة خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

الشرق الأوسط في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي

وقالت وود في حديثها لـ"سكاي نيوز عربية" إن السعودية والشرق الأوسط عمومًا أصبحا لاعبين مهمين في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، بفضل التنظيمات المرنة والموارد التي تتيح تسريع التوسع في مراكز البيانات.

وأضافت: "القادة هنا يتبعون نهجًا تنظيميًا متوازنًا يقلل القيود ويحافظ على السلامة دون تدمير التقنيات الجديدة، وهذا سيكون ظاهرة عالمية."

كما أشادت وود بالاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الإمارات والسعودية في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه الخطوة تلبي حاجة عالمية متزايدة. وأوضحت أن وفرة الموارد في المنطقة تمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تواجه الشركات قيودًا كبيرة في الطاقة.

الذكاء الاصطناعي يرسم خارطة الاستثمار الجديدة

تسلا تقود سباق الروبوتات والسيارات الذاتية

وفي حديثها عن مستقبل شركة تسلا، توقعت وود أن تتحول الشركة إلى رائدة في سيارات الأجرة الروبوتية، ووصفتها بأنها "أكبر مشروع ذكاء اصطناعي في العالم".

وأضافت أن تسلا تستخدم منصات الابتكار الثلاثة: الروبوتات، تخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، لتطوير روبوتات شبيهة بالبشر، وهو سوق تتوقع أن يكون أكبر مرتين إلى ثلاث مرات من سوق سيارات الأجرة الروبوتية.

البيتكوين هو الملاذ الآمن الجديد

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، أكدت وود أن البتكوين سيظل الملاذ الآمن المفضل لديها مقارنة بالذهب، مضيفة أن الطريق ممهّدة أمام البتكوين للوصول إلى مستوى 700 ألف دولار خلال السنوات السبع المقبلة.

وأضافت: "البيتكوين ليس مجرد أصل مالي، بل يمثل نظامًا نقديًا قائمًا على قواعد، وهو ما يجعله ثورة تكنولوجية بحد ذاته"، معتبرة أنه يتفوق على الذهب من حيث الابتكار والمرونة.

وقالت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest، إن مكاسب الذهب الحالية تقترب من نهايتها، مشيرةً إلى أن السوق قد يشهد سيناريو مشابهاً لما حدث في عام 1980 عندما فقد المعدن بريقه بعد موجة صعود قوية.

وأجابت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Investment، عن سلسلة من الأسئلة السريعة التي كشفت عن رؤيتها للأسواق العالمية والتكنولوجيا والملاذات الآمنة.

تريليونات الدولارات تتدفق للأسواق.. ومليونيرات جدد كل يوم

البيتكوين أم الذهب؟

قالت وود بثقة: "البيتكوين بلا منازع، لأنه ليس مجرد أصل مالي، بل يمثل نظامًا نقديًا قائمًا على قواعد وتكنولوجيا ثورية."

الدولار أم اليورو؟

اختارت الدولار، موضحة أن السياسة المالية الأميركية، وانخفاض معدل الضريبة الفعلي على الشركات إلى نحو 10 بالمئة، إضافة إلى تحرير القيود التنظيمية، يمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية مقارنة بأوروبا.

الصين: تهديد أم فرصة؟

أشارت وود إلى أن التقدم الصيني في الذكاء الاصطناعي يمثل "تهديدًا تنافسيًا صحيًا" يحفّز الابتكار الأميركي، مؤكدة أن القيود التنظيمية السابقة في الولايات المتحدة كانت عائقًا أمام تطوير المعادن النادرة، لكن الوضع بدأ يتغير.

الأسهم الأميركية أم الصينية؟

قالت وود إنها عادت للاستثمار في الصين بعد انسحابها عام 2021، بسبب انخفاض التقييمات، لكنها حذرت من المخاطر المرتبطة بالبيئة التنظيمية هناك، مؤكدة أن السوق الأميركية تظل أكثر أمانًا وتمنح المستثمرين مكاسب إضافية من العملة.

أين تستثمر مليون دولار؟

أجابت وود: "أنا لست مستشارًا ماليًا، لكن معظم المحافظ لا تستثمر بما يكفي في الابتكار الثوري، الذي نتوقع أن يحقق عوائد سنوية مركبة بين 40 بالمئة و50 بالمئة خلال العقد المقبل لأن الابتكار سيقود المرحلة القادمة من النمو العالمي."