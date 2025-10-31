living cost indicators
180 مليار دولار إيرادات أمازون في 3 أشهر بنمو 13%

31
OCTOBER
2025
تجاوزت نتائج أمازون التوقعات بشكل كبير في الربع الثالث، محققة إيرادات تجاوزت 180 مليار دولار، مدفوعة بزيادة بنسبة 20% في مداخيل الحوسبة السحابية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أندي جاسي في بيان أن "الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تقدم كبير في جميع قطاعات أعمالنا".

وارتفع سهم عملاق البيع بالتجزئة الأميركي بأكثر من 9 بالمئة في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة وول ستريت، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.38 تريليون دولار.

وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 178 مليار دولار.

وحققت أمازون صافي ربح ربع سنوي قدره 21.2 مليار دولار، مدعومة بمكاسب محاسبية قبل الضرائب بلغت 9.5 مليار دولار مرتبطة باستثمارها في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك، مبتكرة نموذج كلود.

لكن المستثمرين كانوا ينتظرون أداء أمازون في البنية التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والتي تشكل العمود الفقري لسباق الذكاء الاصطناعي، بعد عدة أرباع شهدت نسب نمو لم تقنعهم.

وقد سجلت أمازون ويب سيرفيسز، فرعها الرائد عالميا في مجال الحوسبة السحابية والذي عانى من عطل كبير الأسبوع الماضي، إيرادات بلغت 33 مليار دولار هذا الربع، بزيادة قدرها 20 بالمئة على أساس سنوي.

وقال آندي جاسي "تنمو أمازون ويب سيرفيسز بمعدل لم نشهده منذ عام 2022"، قبل طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

والأربعاء، أعلنت شركتا غوغل ومايكروسوفت المنافستان لها في مجال الحوسبة السحابية عن نمو قوي في هذا القطاع سريع التوسع، مدفوعا بالحاجة المتنامية إلى الذكاء الاصطناعي في الخوادم ومراكز البيانات.

في المقابل، استقبلت الأسواق زيادة استثمارات ميتا في الذكاء الاصطناعي بقدر من التشكك، وكانت أقل إقناعا بشأن استراتيجيتها لاسترداد نفقاتها الضخمة.

Skynews
{{article.title}}
